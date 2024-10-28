Боррель відреагував на вояж Орбана до Грузії

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель прокоментував наміри угорського прем'єра Віктора Орбана відвідати Грузію, де відбулись скандальні парламентські вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Борреля наводить AFP.

Він наголосив, що в ході поїздки до Грузії очільник угорського уряду не представлятиме позицію Євросоюзу.

"(Орбан. – Ред.) не представляє Європейський Союз... ротаційний глава Союзу не має повноважень у зовнішній політиці", – сказав Боррель в інтерв'ю іспанському громадському радіо RNE.

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Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів. Напередодні стало відомо, що він планує поїздку до Грузії.

Міжнародні спостерігачі звернули увагу на тиск і залякування виборців.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що їх "вкрала" партія влади "Грузинська мрія". Опозиціонери закликали до протестів.

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