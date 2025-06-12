Орбан назвал правительство Грузии "зверем", которого боится ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правительство Грузии – это "зверь", которого боится Европейский Союз.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с премьером Грузии Ираклием Кобахидзе, передает NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

После заседания межправительственной комиссии в Будапеште 11 июня Орбан выразил уверенность в том, что "все завидуют Грузии", в том числе и Венгрия.

"Семипроцентный экономический рост! Это же впечатляющее достижение. Одновременно с этим у вас снижается дефицит бюджета, уменьшается государственный долг. Встретиться с премьер-министром, который добился таких результатов, – для нас большая честь", – заявил венгерский премьер.

Он также пожаловался, что Венгрии и Грузии "приходится бороться" с "глобальными либералами".

"Потому что для них грузинское правительство – это зверь, с которым Брюссель боится столкнуться лицом к лицу. Именно Грузия первой решилась сопротивляться. И это чувство нам близко. Мы тоже стремимся к подобному экономическому росту – и верим, что время, когда мы его достигнем, обязательно наступит", – заявил Орбан.

Он также отметил, что его страна "решительно отстаивает суверенитет Грузии не только в двусторонних отношениях, но и в рамках Европейского Союза".

"Мы едины в решимости делать все возможное, чтобы поддержать Грузию на ее твердом пути к членству в Европейском Союзе", – добавил Орбан.

Отношения между Грузией и Венгрией остаются дружественными и укрепляются на фоне обострения напряженности между Грузией и ее западными партнерами.

Венгрия, в частности Орбан, активно поддерживает грузинскую власть на международной арене, несмотря на критику со стороны ЕС и США из-за демократического отката.

Напомним, Орбан прибыл в Тбилиси для переговоров с грузинскими властями сразу после спорных парламентских выборов в стране осенью.

В ЕС подчеркивали, что премьер Венгрии не представляет позицию всех государств-членов, когда совершает поездку в Тбилиси.