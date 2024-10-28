Орбан приземлився у Тбілісі

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан у понеділок, 28 жовтня, прибув до Тбілісі для переговорів із грузинською владою після суперечливих парламентських виборів у країні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прибуття літака з Орбаном у Тбілісі транслювали провладні грузинські телеканали, зокрема Imedi, який протитрував главу уряду Угорщини як "прем’єра країни, що головує в Європейському Союзі".

Фото: Imedi

В аеропорту главу угорського уряду зустрів віцепрем'єр Грузії Леван Давіташвілі. Потім Орбан вирушив до готелю Tbilisi Marriott, а далі – зустрінеться з прем’єром Грузії Іраклієм Кобахідзе. Очікується, що обидва зроблять заяви для ЗМІ.

Реклама:

Як зазначає "Эхо Кавказа", у Tbilisi Marriott також відбувається зустріч грузинської опозиції з послами західних держав. Але невідомо, чи візит Орбана в готель пов’язаний із цим.

Раніше в ЄС підкреслювали, що прем'єр Угорщини не представляє позицію всіх держав-членів, коли здійснює поїздку до Тбілісі.

Варто зазначити, що угорський прем'єр Віктор Орбан був одним з перших, хто привітав владу Грузії з перемогою на виборах, не чекаючи офіційних результатів.

Опозиційні партії не визнають результати виборів, заявляючи, що "Грузинська мрія" їх "вкрала". Опозиціонери закликали до протестів.

Читайте детальніше у статті: Тбілісі кличе на допомогу: як пройшли вибори у Грузії й чи зважиться Захід підтримати протести