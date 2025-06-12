Прем’єр Британії відреагував на катастрофу пасажирського літака, що летів до Лондона

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер прокоментував авіакатастрофу пасажирського літака Air India, що виконував рейс до Лондона.

Заяву британського прем’єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Стармер зазначив, що його думки зараз з пасажирами та родинами тих, хто летів рейсом Air India до аеропорту "Гатвік".

"Кадри, що надходять про літак, який летів до Лондона з великою кількістю британських громадян на борту і розбився в індійському місті Ахмедабад, є жахливими. Я отримую оперативну інформацію про розвиток ситуації, і в цей важкий час мої думки з пасажирами та їхніми родинами", – йдеться в заяві очільника уряду Британії.

Авіакомпанія Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії після зльоту. Відомо, що літак впав у житловому кварталі за 5 хвилин після зльоту.

На борту перебували понад 50 британців та сім португальців.