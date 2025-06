На борту Boeing 787, що впав після вильоту в Лондон, було 53 британці та 7 португальців

Компанія Air India заявила, що в літаку, який прямував до Лондона, та розбився одразу після зльоту, було понад 50 британців та сім португальців.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії після зльоту. Відомо, що літак впав у житловому кварталі за 5 хвилин після зльоту.

Літак Boeing 787-8 перевозив 242 пасажири і членів екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, один – громадянин Канади та семеро – громадяни Португалії.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

Just heard about the absolutely HEARTBREAKING TRAGEDY of the Air India Flight AI171, Boeing 787 Dreamliner carrying an estimated 242 people from Ahmedabad to London Gatwick, crashing shortly after takeoff near Ahmedabad Airport. Precious lives hang in the balance in Meghaninagar… pic.twitter.com/GAildMfE0A