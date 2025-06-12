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На борту Boeing 787, що впав після вильоту в Лондон, було 53 британці та 7 португальців

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Новини — Четвер, 12 червня 2025, 13:12 — Уляна Кричковська

Компанія Air India заявила, що в літаку, який прямував до Лондона, та розбився одразу після зльоту, було понад 50 британців та сім португальців.

Про це компанія повідомила у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Air India підтвердила, що рейс AI171, який прямував з міста Ахмедабад до Лондона, 12 червня зазнав аварії після зльоту. Відомо, що літак впав  у житловому кварталі за 5 хвилин після зльоту. 

 

Літак Boeing 787-8 перевозив 242 пасажири і членів екіпажу. З них 169 – громадяни Індії, 53 – громадяни Великої Британії, один – громадянин Канади та семеро – громадяни Португалії.

Постраждалих доправляють до найближчих лікарень. Air India повністю співпрацює з органами влади, які розслідують цей інцидент.

В кінці травня у Німеччині спортивний літак врізався у будинок, внаслідок аварії загинула 71-річна пілотеса і мешканець.

У Греції цього тижня німецька туристка постраждала від потоку повітря з двигуна літака на злітній смузі.

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