В Індії розбився літак з понад 200 пасажирами, що вилетів до Лондона

В Індії одразу після зльоту розбився літак компанії Air India, що прямував до Лондона.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Літак Air India рейсу AI171 зазнав аварії біля аеропорту міста Ахмедабад. Він мав прямувати до Гатвіка, одного з аеропортів Лондона. У ЗМІ вже з'явились відео, на яких видно, як велетенський лайнер втрачає висоту і зникає з поля зору, над тим місцем піднімається полум'я.

#NDTVExclusive | The moment when London-bound Air India flight crashed in Ahemdabad pic.twitter.com/84ezILYgPo