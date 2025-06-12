В Індії розбився літак з понад 200 пасажирами, що вилетів до Лондона

В Індії одразу після зльоту розбився літак компанії Air India, що прямував до Лондона.

Про це повідомляє BBC, пише "Європейська правда".

Літак Air India рейсу AI171 зазнав аварії біля аеропорту міста Ахмедабад. Він мав прямувати до Гатвіка, одного з аеропортів Лондона. У ЗМІ вже з'явились відео, на яких видно, як велетенський лайнер втрачає висоту і зникає з поля зору, над тим місцем піднімається полум'я.

#NDTVExclusive | The moment when London-bound Air India flight crashed in Ahemdabad pic.twitter.com/84ezILYgPo – NDTV (@ndtv) June 12, 2025

Агентство Reuters повідомляє, що на борту було 242 людей.

"Можемо підтвердити, що рейс AI171, який розбився під час вильоту з аеропорту Ахмедабада, мав приземлитися у Гатвіку о 18:25", – повідомили у пресслужбі аеропорту Лондон-Гатвік.

Ресурс Flight Radar, де можна відстежувати повітряний трафік у реальному часі, повідомив, що сигнал з літаком було втрачено майже одразу після того, як він вирушив у політ.

Доповнено. В Управлінні цивільної авіації Індії в коментарі Associated Press повідомили, що літак впав за 5 хвилин після зльоту у житловому кварталі. На борту було 232 пасажири і 12 членів екіпажу.

Наскільки відомо, це перший в історії випадок катастрофи авіалайнера Boeing 787 Dreamliner.

В кінці травня у Німеччині спортивний літак врізався у будинок, внаслідок аварії загинула 71-річна пілотеса і мешканець.

У Греції цього тижня німецька туристка постраждала від потоку повітря з двигуна літака на злітній смузі.