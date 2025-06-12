Премьер Британии отреагировал на катастрофу пассажирского самолета, летевшего в Лондон

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прокомментировал авиакатастрофу пассажирского самолета Air India, выполнявшего рейс в Лондон.

Заявление британского премьера приводит The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Стармер отметил, что его мысли сейчас с пассажирами и семьями тех, кто летел рейсом Air India в аэропорт "Гатвик".

"Кадры, поступающие о самолете, который летел в Лондон с большим количеством британских граждан на борту и разбился в индийском городе Ахмедабад, ужасны. Я получаю оперативную информацию о развитии ситуации, и в это трудное время мои мысли с пассажирами и их семьями", – говорится в заявлении главы правительства Великобритании.

Авиакомпания Air India подтвердила, что рейс AI171, который следовал из города Ахмедабад в Лондон, 12 июня потерпел крушение после взлета. Известно, что самолет упал в жилом квартале через 5 минут после взлета.

На борту находились в том числе более 50 британцев и семь португальцев.