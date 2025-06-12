Спікер парламенту Грузії звинуватив посла Британії у втручанні у вибори

Спікер парламенту Грузії Шалва Папуашвілі звинуватив посла Великої Британії у втручанні у внутрішні політичні процеси країни.

Його слова цитує NewsGeorgia, пише "Європейська правда".

Папуашвілі заявив, що британський дипломат "намагався вплинути" на результат парламентських виборів восени 2024 року, діючи в інтересах опозиції.

"Факт у тому, що британський посол втрутився у вибори. Він намагався сформувати громадську думку проти "Грузинської мрії" і привести до влади іншу силу – ту, що розв'язала в країні терор", – сказав він.

Папуашвілі вимагає, щоб посол "відкрито і прямо" пояснив свою позицію.

"Вони вступили в передвиборчу кампанію і були її учасниками, тож будьте ласкаві поводитися як суб'єкти, що беруть участь у політиці, і дайте відповідь: чому британський посол втрутився у вибори? Це звинувачення, яке я йому висуваю", – сказав спікер грузинського парламенту.

Як пише видання, така заява пролунала на тлі рішення посольства Великої Британії відкликати грантові пропозиції, заплановані до муніципальних виборів у Грузії цієї осені.

У дипмісії пояснили, що через новий порядок видачі міжнародних грантів, що діє в Грузії, неможливо отримати відповідний дозвіл влади. Посольство вважає, що неможливість реалізації грантових проєктів ставить під загрозу прозорість і конкурентоспроможність виборів.

Нагадаємо, днями в Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Тим часом у "Грузинській мрії" досі вважають, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.