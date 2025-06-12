Спикер парламента Грузии обвинил посла Британии во вмешательстве в выборы

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил посла Великобритании во вмешательстве во внутренние политические процессы страны.

Его слова цитирует NewsGeorgia, пишет "Европейская правда".

Папуашвили заявил, что британский дипломат "пытался повлиять" на результат парламентских выборов осенью 2024 года, действуя в интересах оппозиции.

"Факт в том, что британский посол вмешался в выборы. Он пытался сформировать общественное мнение против "Грузинской мечты" и привести к власти другую силу – ту, которая развязала в стране террор", – сказал он.

Папуашвили требует, чтобы посол "открыто и прямо" объяснил свою позицию.

"Они вступили в предвыборную кампанию и были ее участниками, поэтому будьте любезны вести себя как субъекты, участвующие в политике, и ответьте: почему британский посол вмешался в выборы? Это обвинение, которое я ему предъявляю", – сказал спикер грузинского парламента.

Как пишет издание, такое заявление прозвучало на фоне решения посольства Великобритании отозвать грантовые предложения, запланированные к муниципальным выборам в Грузии этой осенью.

В дипмиссии пояснили, что из-за нового порядка выдачи международных грантов, действующего в Грузии, невозможно получить соответствующее разрешение властей. Посольство считает, что невозможность реализации грантовых проектов ставит под угрозу прозрачность и конкурентоспособность выборов.

Напомним, на днях в Еврокомиссии жестко раскритиковали принятый в Грузии проект о регистрации "иноагентов" и подчеркнули, что это несовместимо с евроинтеграцией страны, которая де-факто уже остановилась.

Между тем в "Грузинской мечте" до сих пор считают, что к 2030 году страна будет готова к вступлению в Европейский Союз.