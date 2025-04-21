Політична рада партії влади Грузії "Грузинська мрія" у день 13-річчя від дня заснування заявила, що до 2030 року країна буде готовою до вступу в Європейський Союз.

Про це пише "Эхо Кавказа", передає "Європейська правда".

Партія влади країни заявила, що "Грузія як ніколи раніше є незалежною і суверенною", стверджуючи, що "ніхто більше не диктує і не може змусити уряд ухвалювати рішення, що суперечать інтересам країни".

"Грузинська мрія" наполягає на тому, що до 2030 року Грузія буде готовою до вступу в ЄС, і наголошує, що всі "відчутні досягнення на шляху євроінтеграції" країна отримала саме завдяки чинній владі.

"Саме після 2012 року країна підписала Угоду про асоціацію та Угоду про вільну торгівлю, отримала безвізовий режим. Ми також домоглися отримання статусу кандидата, який недоброзичливці Грузії та підпорядкована їм європейська бюрократія розглядали як інструмент шантажу проти Грузії", – йдеться у заяві.

Там зазначили, що попри те, що "і сьогодні європейська бюрократія продовжує шантажувати Грузію і намагається повернути до влади недемократичні сили", партія "обіцяє" суспільству "гідну відповідь на всі виклики".

"І до розширення ЄС, наміченого на 2030 рік, Грузію підготують краще, ніж усі інші країни-кандидати. Ми сподіваємося, що до цього часу сьогоднішню брюссельську бюрократію буде замінено гідною, незалежною та орієнтованою на майбутнє Європи та ЄС політичною елітою", – заявила "Грузинська мрія".

У заяві додали, що за правління "Грузинської мрії" країна "міцно утвердилася на принципах демократії та верховенства закону, основних прав і свобод людини і стала на шлях незворотного розвитку".

У контексті таких заяв "Грузинської мрії" варто зазначити, що минулого року спікер парламенту Шалва Папуашвілі підписав закони, які обмежують права ЛГБТ-спільноти, зокрема закон "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх".

Всього до пакета входить 19 законів, ключовим з них є проєкт "Про захист сімейних цінностей і неповнолітніх". Керівна "Грузинська мрія" стверджує, що цим пакетом вона хоче "захистити сімейні цінності", але насправді він обмежує права ЛГБТ-спільноти та запроваджує цензуру.

Пізніше того ж року в країні спалахнули протести після того, як уряд заявив про "замороження" переговорів про членство в ЄС до 2028 року. Це викликало загальне обурення.

Серед іншого, співробітники кількох урядових установ Грузії підписали відкриті листи із засудженням кроку влади, а деякі грузинські дипломати подали у відставку на знак протесту.

Протести, які все ще тривають, викликали жорстоку реакцію з боку грузинської влади, яку засудили країни Заходу.

Станом на квітень 2025 року було відомо, що влада Грузії звільнила близько 700 державних службовців за підтримку проєвропейських протестів з грудня 2024 року.