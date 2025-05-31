У ЄС жорстко розкритикували закон Грузії про реєстрацію "іноагентів"

У Єврокомісії жорстко розкритикували ухвалений у Грузії проєкт про реєстрацію "іноагентів" і наголосили, що це несумісно з євроінтеграцією країни, яка де-факто вже зупинилася.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у спільній заяві головної дипломатки ЄС Каї Каллас і єврокомісарки з питань розширення Марти Кос.

Посадовиці зазначили, що закон про реєстрацію "іноземних агентів" є черговим проявом демократичного відкату у Грузії, на додачу до нещодавніх закону про мовлення та про грантові обмеження.

"Ці репресивні заходи загрожують самому виживанню демократичних засад у Грузії та майбутньому її громадян у вільному і відкритому суспільстві. У висновках від червня і жовтня 2024 року Європейська рада зазначила, що такий розвиток подій ставить під загрозу європейський шлях Грузії. Процес вступу де-факто зупинився", – зауважили Каллас і Кос.

Від імені ЄС вони закликали владу Грузії поважати прагнення громадян Грузії до демократичного європейського майбутнього, а також закликали звільнити несправедливо затриманих журналістів, активістів і опозиційних лідерів.

"ЄС готовий розглянути повернення Грузії на шлях до вступу у ЄС, якщо влада зробить переконливі кроки, що зупинять відкат демократії. Відповідальність за це – виключно на грузинській владі", – підсумували посадовиці.

Нагадаємо, у Грузії з 31 травня набув чинності закон "про іноагентів", який влада називає аналогом американського закону FARA.

Також цього тижня у Грузії взяли під арешт ще одного лідера опозиції у справі про відмову свідчити перед парламентською комісією з розслідування "злочинів Саакашвілі".