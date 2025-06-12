У Румунії хочуть заборонити доступ до соцмереж дітям до 16 років без згоди батьків

В Румунії підготували законопроєкт "Цифрове повноліття", який передбачає заборону доступу до соціальних мереж та інших додатків дітям до 16 років без згоди батьків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Stirile ProTV.

Законопроєкт "Цифрове повноліття" передбачає, що вік для доступу до інтернету без згоди батьків повинен становити 16 років.

Крім того, постачальники контенту зможуть встановлювати фільтри, щоб забезпечити відповідність контенту, до якого мають доступ діти.

З набранням чинності закону батьки зможуть вимагати призупинення або видалення облікового запису своєї неповнолітньої дитини, або обмеження доступу до певних сторінок.

Порядок, в якому це буде можливо зробити, а також батьківська згода, будуть визначені наказом Національного органу з управління та регулювання у сфері комунікацій протягом 180 днів з моменту набрання законом чинності.

"У повсякденному житті у нас є правила. Дитина не може купити тютюн, не може увійти до залу азартних ігор. В онлайн-житті все абсолютно вільно, в одному кліці від ігор, від контенту з сильним емоційним впливом. З цієї причини наш законопроєкт пропонує рішення", – сказала сенаторка Ніколета Паулік, яка виступила ініціаторкою законопроєкту.

Нещодавно французький президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.

Крім того, в Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.