У Німеччині хочуть встановити віковий ценз для користувачів соцмереж

У Німеччині міністерка юстиції Стефані Хубіг виступила за встановлення вікового обмеження для користувачів соціальних мереж.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначила міністерка, чітке і, перш за все, ефективне вікове обмеження для користування соціальними мережами захищає дітей у їхньому приватному житті, а також сприяє здоровому розвитку.

"Діти та підлітки потребують захисту, а не тиску самовираження", – підкреслила вона.

На думку Хубіг, це також полегшить життя батькам, яким більше не доведеться щодня обговорювати з дітьми їхню діяльність у соціальних мережах.

Перший досвід інших країн показує, що таке обмеження позитивно позначається на дітях і підлітках у школах, додала вона.

Там, за словами Хубіг, стає "менше знущань, більше концентрації, більш соціальна взаємодія".

Як повідомлялося, влада Норвегії пропонує обмежити використання соціальних мереж дітям до 15 років.

Крім того, Франція хоче на рівні ЄС встановити мінімальний вік доступу до соцмереж.