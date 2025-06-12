В Румынии хотят запретить доступ к соцсетям детям до 16 лет без согласия родителей

В Румынии подготовили законопроект "Цифровое совершеннолетие", который предусматривает запрет доступа к социальным сетям и другим приложениям детям до 16 лет без согласия родителей.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Stirile ProTV.

Законопроект "Цифровое совершеннолетие" предусматривает, что возраст для доступа к интернету без согласия родителей должен составлять 16 лет.

Кроме того, поставщики контента смогут устанавливать фильтры, чтобы обеспечить соответствие контента, к которому имеют доступ дети.

С вступлением закона в силу родители смогут требовать приостановки или удаления учетной записи своего несовершеннолетнего ребенка, или ограничения доступа к определенным страницам.

Порядок, в котором это будет возможно сделать, а также родительское согласие, будут определены приказом Национального органа по управлению и регулированию в сфере коммуникаций в течение 180 дней с момента вступления закона в силу.

"В повседневной жизни у нас есть правила. Ребенок не может купить табак, не может войти в зал азартных игр. В онлайн-жизни все абсолютно свободно, в одном клике от игр, от контента с сильным эмоциональным воздействием. По этой причине наш законопроект предлагает решение", – сказала сенатор Николета Паулик, которая выступила инициатором законопроекта.

Недавно французский президент Эмманюэль Макрон заявил о желании запретить социальные сети для детей до 15 лет.

Кроме того, в Германии министр юстиции Стефани Хубиг выступила за установление возрастного ограничения для пользователей социальных сетей.