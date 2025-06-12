ЄС відкрив ринок для українського насіння буряка, соняшника, ріпаку та соєвих бобів

Рада ЄС вирішила відкрити ринок для українського насіння буряка, соняшника, ріпаку та соєвих бобів, а також для насіння кормових рослин з Молдови.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у повідомленні Ради ЄС.

12 червня Рада ЄС прийняла рішення про надання Україні та Республіці Молдова еквівалентності вимогам ЄС щодо польових інспекцій та стандартів виробництва насіння.

"Зокрема, рішенням надається еквівалентність насінню буряка, соняшнику, ріпаку та соєвих бобів, виробленому та сертифікованому в Україні, а також насінню кормових рослин, виробленому в Республіці Молдова та офіційно сертифікованому її органами, а також відповідним польовим інспекціям, що проводяться", – пояснили у Раді ЄС..

Еквівалентність підтверджує, що національні процедури обох країн надають такі самі гарантії щодо характеристик насіння та правил його перевірки, ідентифікації та контролю, як і ті, що застосовуються до насіння, зібраного в ЄС.

Відповідно до прийнятого рішення, насіння цих видів, вироблене в Україні та Республіці Молдова, зможе потрапити на ринок ЄС. Своєю чергою це означає, що компанії, що базуються в ЄС, зможуть диверсифікувати свої райони виробництва насіння. Нові правила також сприятимуть підтримці безперервного постачання високоякісного насіння в ЄС.

Це рішення є технічним впровадженням існуючих вимог і змінює рішення 2003/17/ЄС, яке надає деяким країнам, що не є членами ЄС, еквівалентність щодо польових інспекцій та виробництва насіння певних видів.

Рішення набере чинності через двадцять днів після його опублікування в Офіційному журналі ЄС.

Нагадаємо, посол ЄС в Україні Катаріна Матернова прогнозує, що перемовини про нові умови торгівлі з Україною після завершення пільгових заходів на початку червня погодять за кілька місяців.

На початку червня ЄС подовжив скасування обмежень на імпорт української сталі та заліза ще на три роки.