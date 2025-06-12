ЕС открыл рынок для украинских семян свеклы, подсолнечника, рапса и соевых бобов

Совет ЕС решил открыть рынок для украинских семян свеклы, подсолнечника, рапса и соевых бобов, а также для семян кормовых растений из Молдовы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

12 июня Совет ЕС принял решение о предоставлении Украине и Республике Молдова эквивалентности требованиям ЕС в отношении полевых инспекций и стандартов производства семян.

"В частности, решением предоставляется эквивалентность семенам свеклы, подсолнечника, рапса и соевых бобов, произведенным и сертифицированным в Украине, а также семенам кормовых растений, произведенным в Республике Молдова и официально сертифицированным ее органами, а также соответствующим полевым инспекциям, которые проводятся", – пояснили в Совете ЕС.

Эквивалентность подтверждает, что национальные процедуры обеих стран предоставляют такие же гарантии в отношении характеристик семян и правил их проверки, идентификации и контроля, как и те, которые применяются к семенам, собранным в ЕС.

В соответствии с принятым решением, семена этих видов, произведенные в Украине и Республике Молдова, смогут попасть на рынок ЕС. В свою очередь это означает, что компании, базирующиеся в ЕС, смогут диверсифицировать свои районы производства семян. Новые правила также будут способствовать поддержанию непрерывных поставок высококачественных семян в ЕС.

Это решение является техническим внедрением существующих требований и изменяет решение 2003/17/ЕС, которое предоставляет некоторым странам, не являющимся членами ЕС, эквивалентность в отношении полевых инспекций и производства семян определенных видов.

Решение вступит в силу через двадцать дней после его публикации в Официальном журнале ЕС.

Напомним, посол ЕС в Украине Катарина Матернова прогнозирует, что переговоры о новых условиях торговли с Украиной после завершения льготных мер в начале июня будут согласованы в течение нескольких месяцев.

В начале июня ЕС продлил отмену ограничений на импорт украинской стали и железа еще на три года.