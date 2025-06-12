У Кремлі зізналися, що зраділи привітанню від держсекретаря США

Речник Кремля Дмитрій Пєсков високо оцінив привітання з Днем Росії від державного секретаря США Марко Рубіо.

Про це він сказав у коментарі кремлівському пропагандисту Павлу Зарубіну, пише "Європейська правда".

Привітання Рубіо з Днем Росії Пєсков назвав "дуже позитивними новинами", які підтверджують, що нинішня адміністрація США "повністю відрізняється від попередньої адміністрації Байдена".

"І за збереження великої кількості розбіжностей, які неминуче завжди були і будуть між нашими країнами, адміністрація все-таки виступає за діалог і за вирішення найскладніших проблем шляхом діалогу. Це збігається з нашим підходом", – додав він.

Як повідомлялось, держсекретар США Марко Рубіо в четвер опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після цього заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.