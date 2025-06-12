"Було неприємно": Сибіга відреагував на привітання "деяких країн" до дня Росії
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що йому було "неприємно" читати привітання "деяких країн" до дня Росії.
Про це він сказав перед початком засідання у форматі "Веймар Плюс" у Римі, повідомляє "Європейська правда".
Сибіга прямо не згадав країни, які він мав на увазі. Однак варто зазначити, що державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.
"Мені, як міністру країни, яка воює, сьогодні вранці було особливо неприємно читати публічні привітання деяких країн на адресу російського агресора", – підкреслив очільник українського МЗС.
Він додав, що "має моральне право це озвучувати", а також зазначив, що "не може бути жодного винагородження країни-агресора".
Також варто зазначити, що напередодні очільнику Пентагону Піту Гегсету влаштували серію незручних питань у Сенаті, у тому числі щодо російсько-української війни.