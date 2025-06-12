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Держсекретар США опублікував офіційне вітання до Дня Росії

Новини — Четвер, 12 червня 2025, 08:42 — Марія Ємець

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував офіційне привітання з Днем Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Рубіо опублікувала пресслужба Держдепу 12 червня. 

"Від імені американського народу хочу привітати російський народ з Днем Росії. США планують і далі підтримувати російський народ, що зберігає прагнення до кращого майбутнього", – йдеться у заяві. 

"Також користуємося цією нагодою, щоб підтвердити прагнення США до конструктивної взаємодії з РФ задля тривалого миру між Росією і Україною. Ми сподіваємося, що мир посприяє більш взаємно вигідним відносинам між нашими державами", – додав Рубіо.  

 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп говорив, що готовий відступити від участі у переговорах між Україною та РФ, якщо бачитиме, що прогресу немає.

Трамп також заявляв, що не буде запроваджувати нові санкції проти Росії, бо, на його думку, "є шанс" на прогрес у врегулюванні розв’язаної Путіним війни проти України.

А очільнику Пентагону Піту Гегсету влаштували серію незручних питань у Сенаті, у тому числі щодо російсько-української війни. 

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