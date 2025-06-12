Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков высоко оценил поздравление с Днем России от государственного секретаря США Марко Рубио.

Об этом он сказал в комментарии кремлевскому пропагандисту Павлу Зарубину, пишет "Европейская правда".

Поздравления Рубио с Днем России Песков назвал "очень позитивными новостями", которые подтверждают, что нынешняя администрация США "полностью отличается от предыдущей администрации Байдена".

"И при сохранении большого количества разногласий, которые неизбежно всегда были и будут между нашими странами, администрация все же выступает за диалог и за решение самых сложных проблем путем диалога. Это совпадает с нашим подходом", – добавил он.

Как сообщалось, госсекретарь США Марко Рубио в четверг опубликовал официальное поздравление с Днем России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после этого заявил, что ему было "неприятно" читать поздравления "некоторых стран" ко Дню России.