Сейм Латвії заборонив частині співробітників держуправління виїзд до Росії та Білорусі

У четвер Сейм Латвії у третьому читанні прийняв закон "Про обмеження заходів, що загрожують національній безпеці", який передбачає заборону частині працівників державного управління виїжджати до Росії та Білорусі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Законопроєкт розроблений Комісією з національної безпеки Сейму. Підтримано також пропозицію заборонити поїздки до Росії та Білорусі депутатам Сейму.

Заборона на виїзд з Латвії вводиться з метою запобігання або зниження загрози національній безпеці з боку Росії та Білорусі, а також для забезпечення безпеки і законних інтересів осіб, які працюють в державному управлінні, в умовах, коли можливості Латвії захищати своїх громадян в цих країнах обмежені.

Заборона торкнеться осіб, яким видано спеціальний дозвіл на доступ до державної таємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, а також працівників Міністерств оборони, внутрішніх справ і юстиції, установ, що знаходяться в їх віданні, військових об'єктів, Бюро з попередження та боротьби з корупцією, Податкової та митної поліції, а також посадових осіб митниці Служби державних доходів.

Вона також поширюватиметься на співробітників дипломатичної та консульської служби, а також установ прокуратури та суду.

"Не секрет, що Росія і Білорусь все активніше ведуть розвідку проти Латвії, і для цих цілей їм підходить будь-який громадянин Латвії, який перетинає кордон цих країн. Незважаючи на чіткі рекомендації МЗС і Служби державної безпеки – не їздити ні в Росію, ні в Білорусь ні в інтересах держави, ні з міркувань особистої безпеки – кількість тих, хто виїжджає, продовжує зростати", – раніше зазначав голова Комісії з національної безпеки Айнарс Латковскіс.

Він підкреслив, що в нинішніх умовах поїздки до Росії та Білорусі надзвичайно небезпечні, проте значна частина суспільства, на жаль, цього не усвідомлює.

"Офіцери розвідки спецслужб цих країн встановлюють контакт з громадянами Латвії на території своєї країни, де у них набагато сприятливіші умови для роботи. Їм не заважають ні заходи латвійських служб контррозвідки, ні дії влади союзних держав. В результаті наші можливості надати допомогу громадянам Латвії, які потрапили в біду в Росії або Білорусі, вкрай обмежені", – заявив Латковскіс.

"Мета вербування латвійських громадян з боку держави-агресора – не тільки отримання інформації про внутрішні процеси, заплановані зовнішньополітичні ініціативи та заходи безпеки, необхідні для нормального функціонування держави, але також залучення цих осіб до інших шкідливих дій – аж до діяльності, спрямованої проти інтересів держави, або відмови від виконання службових обов'язків", – додав він.

Заборона поширюватиметься також на перетин території Росії та Білорусі транзитом. Вона не діятиме у випадках, коли виїзд необхідний для виконання службових обов'язків або з гуманних міркувань, і особа отримала спеціальний дозвіл на тимчасовий виїзд.

Законопроєкт передбачає, що порушення заборони на виїзд буде вважатися самостійною підставою для розірвання трудових відносин з відповідною особою.

Нагадаємо, наприкінці березня депутати Сейму Латвії ухвалили в першому читанні законопроєкт, що передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Крім того, до бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, що вводить з 1 липня цього року повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.