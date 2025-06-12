Сейм Латвии запретил части сотрудников госуправления выезд в Россию и Беларусь

В четверг Сейм Латвии в третьем чтении принял закон "Об ограничении мер, угрожающих национальной безопасности", который предусматривает запрет части работников государственного управления выезжать в Россию и Беларусь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Законопроект разработан Комиссией по национальной безопасности Сейма. Поддержано также предложение запретить поездки в Россию и Беларусь депутатам Сейма.

Запрет на выезд из Латвии вводится с целью предотвращения или снижения угрозы национальной безопасности со стороны России и Беларуси, а также для обеспечения безопасности и законных интересов лиц, работающих в государственном управлении, в условиях, когда возможности Латвии защищать своих граждан в этих странах ограничены.

Запрет коснется лиц, которым выдано специальное разрешение на доступ к государственной тайне, ответственных за безопасность критической инфраструктуры, а также работников Министерств обороны, внутренних дел и юстиции, учреждений, находящихся в их ведении, военных объектов, Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией, Налоговой и таможенной полиции, а также должностных лиц таможни Службы государственных доходов.

Она также будет распространяться на сотрудников дипломатической и консульской службы, а также учреждений прокуратуры и суда.

"Не секрет, что Россия и Беларусь все активнее ведут разведку против Латвии, и для этих целей им подходит любой гражданин Латвии, который пересекает границу этих стран. Несмотря на четкие рекомендации МИД и Службы государственной безопасности – не ездить ни в Россию, ни в Беларусь ни в интересах государства, ни из соображений личной безопасности – количество тех, кто выезжает, продолжает расти", – ранее отмечал председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис.

Он подчеркнул, что в нынешних условиях поездки в Россию и Беларусь чрезвычайно опасны, однако значительная часть общества, к сожалению, этого не осознает.

"Офицеры разведки спецслужб этих стран устанавливают контакт с гражданами Латвии на территории своей страны, где у них гораздо более благоприятные условия для работы. Им не мешают ни меры латвийских служб контрразведки, ни действия властей союзных государств. В результате наши возможности оказать помощь гражданам Латвии, попавшим в беду в России или Беларуси, крайне ограничены", – заявил Латковскис.

"Цель вербовки латвийских граждан со стороны государства-агрессора – не только получение информации о внутренних процессах, запланированных внешнеполитических инициативах и мерах безопасности, необходимых для нормального функционирования государства, но также привлечение этих лиц к другим вредным действиям – вплоть до деятельности, направленной против интересов государства, или отказа от выполнения служебных обязанностей", – добавил он.

Запрет будет распространяться также на пересечение территории России и Беларуси транзитом. Он не будет действовать в случаях, когда выезд необходим для выполнения служебных обязанностей или по гуманным соображениям, и лицо получило специальное разрешение на временный выезд.

Законопроект предусматривает, что нарушение запрета на выезд будет считаться самостоятельным основанием для расторжения трудовых отношений с соответствующим лицом.

Напомним, в конце марта депутаты Сейма Латвии приняли в первом чтении законопроект, предусматривающий запрет на выезд в Россию и Беларусь для части работников государственного управления.

Кроме того, в бюджетно-финансовую комиссию Сейма Латвии поступил проект решения, вводящий с 1 июля этого года полный запрет на торговлю в стране российскими и белорусскими товарами.