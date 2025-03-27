Сейм Латвії зробив крок до заборони поїздок в РФ і Білорусь для низки держслужбовців

У четвер, 27 березня, депутати Сейму Латвії ухвалили в першому читанні законопроєкт, що передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Законопроєкт був розроблений Комісією Сейму з національної безпеки.

Заборону на такі поїздки з Латвії планують встановити для запобігання або зменшення загрози національній безпеці, створюваної Росією і Білоруссю, а також для забезпечення безпеки і законних інтересів працівників державного управління в умовах, коли можливості Латвії захищати своїх громадян обмежені.

Заборону на виїзд у Росію і Білорусь передбачається поширити на осіб, які мають спеціальний дозвіл на доступ до державної таємниці, відповідальних за безпеку критичної інфраструктури, а також на працівників Міністерств оборони, Міністерства внутрішніх справ і Міністерства юстиції, підвідомчих їм установ, військових об'єктів, Бюро із запобігання і боротьбі з корупцією (KNAB), Податкової та митної поліції, а також на посадових осіб Служби державних доходів.

Також заборона торкнеться осіб, які працюють у дипломатичній або консульській службі, а також у судових або прокурорських установах.

"Не секрет, що Росія і Білорусь дедалі активніше проводять розвідувальні заходи проти Латвії, і для цих цілей їм може стати в пригоді будь-який громадянин Латвії, який перетнув кордон цих країн. Незважаючи на чіткі рекомендації Міністерства закордонних справ і Служби державної безпеки – як в інтересах державної, так і особистої безпеки – не їздити ні в Росію, ні в Білорусь, кількість тих, хто виїжджає, продовжує зростати", – зазначив голова Комісії Сейму з національної безпеки Айнар Латковскіс.

Голова комісії наголосив, що в нинішніх умовах подорожувати в Росію і Білорусь вкрай небезпечно, але, на жаль, значна частина суспільства, як і раніше, цього не усвідомлює.

"Начальники розвідки спецслужб цих країн встановлюють контакти з жителями Латвії на території своїх держав, де оперативні умови сприятливіші. Їх також не гальмують контррозвідувальні заходи латвійських установ держбезпеки і влади союзників Латвії. Загалом це означає, що у нас дуже обмежені можливості допомоги латвійським підданим, які опинилися у скрутній ситуації в Росії та Білорусі", – заявив політик.

Заборона на поїздки також поширюватиметься на транзит через територію Росії та Білорусі. Однак вона не діятиме у випадках, коли поїздка необхідна у зв'язку з виконанням службових обов'язків або з гуманітарних причин, за умови отримання дозволу на такий тимчасовий виїзд із Латвії.

Законопроєкт передбачає, що порушення заборони на поїздки вважатиметься підставою для припинення трудових відносин із відповідною особою.

Нагадаємо, 20 лютого, депутати Сейму Латвії підтримали в першому читанні законопроєкт, який передбачає заборону для громадян Росії та Білорусі або належним їм юридичним особам купувати нерухомість у країні.

Також стало відомо, що у Латвії готують зміни до законодавства, за якими громадяни Росії та Білорусі не зможуть обіймати керівні та інші посади у критичній інфраструктурі, що передбачають доступ до чутливої інформації.