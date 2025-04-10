В Латвії пропонують повністю заборонити торгівлю російськими та білоруськими товарами

До бюджетно-фінансової комісії Сейму Латвії надійшов проєкт рішення, що вводить з 1 липня цього року повну заборону на торгівлю в країні російськими та білоруськими товарами.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi

Проєкт рішення подали депутати від опозиційних "Національного об'єднання" та "Об'єднаного списку".

Як заявив депутат Сейму від "Нацоб'єднання" Яніс Вітенбергс, у латвійських магазинах, як і раніше, можна знайти різні вироблені в Росії та Білорусі товари, хоча санкції ЄС щодо цих країн діють уже кілька років.

Відмовившись від торгівлі цими товарами, Латвія стане прикладом для інших країн ЄС і сприятиме ефективнішій реалізації санкційної політики, вважає депутат.

На думку опозиції, війна Росії проти України та її підтримка Білоруссю створили ситуацію, коли будь-яка торгівля з цими країнами не тільки аморальна, але і є прямою підтримкою економіки агресора.

У Латвії, як і раніше, працюють десятки підприємств, які імпортують продовольство та інші товари з Росії та Білорусі, тим самим побічно фінансуючи їхній військовий потенціал.

"Нацоб'єднання" підкреслює, що необхідно припинити продаж у Латвії товарів із країн, які ведуть війну, оскільки кожен заплачений за них євро – це крок до нових атак в Україні, а також потенційно в інших регіонах Європи.

У проєкті прем'єр-міністерку Евіку Сіліню закликають вжити необхідних заходів для запровадження повної заборони на торгівлю російськими та білоруськими товарами в Латвії та у співпраці з урядами Литви й Естонії домагатися аналогічної заборони в усій Балтії.

Партія також пропонує прем'єрці подати ініціативу про суттєве підвищення митних тарифів на російські та білоруські товари на всій території Євросоюзу.

Тим часом парламент Литви розглядає можливість введення обмежень для білоруських мігрантів на поїздки на батьківщину.

А наприкінці березня депутати Сейму Латвії ухвалили в першому читанні законопроєкт, що передбачає заборону на виїзд до Росії та Білорусі для частини працівників державного управління.