У Норвегії вважають, що удари Ізраїлю по Ірану можуть "запалити" Близький Схід

Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним".

Про це він сказав в ефірі телеканалу TV2, цитує "Європейська правда".

Вранці 13 червня Ейде висловив стурбованість ескалацією на Близькому Сході, адже, за його словами, це може "запалити" регіон.

Він назвав ізраїльську атаку по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, "надзвичайно серйозною" і "дуже небезпечною".

"Ізраїль діє самостійно. Ми знаємо, що США на найвищому рівні застерігали Ізраїль від таких дій. Було багато побоювань, що це було заплановано, і тепер я боюся жорсткої відповіді Ірану", – додав Ейде.

Зазначимо, що до стриманості закликав і прем’єр-міністр Британії Кір Стармер.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.