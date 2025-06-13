Прем'єр Британії відреагував на удари Ізраїлю по Ірану

Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер закликав до стриманості після ударів Ізраїлю по низці об’єктів Ірану.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву він опублікував у своєму X.

Кір Стармер назвав повідомлення про ізраїльські удари "такими, що викликають стурбованість".

"Закликаємо усі сторони зробити крок назад і негайно знизити напругу. Ескалація не на користь будь-кому у регіоні. Стабільність на Близькому Сході має бути пріоритетом", – написав він, закликавши до "стриманості, спокою і повернення до дипломатії".

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятолла Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.