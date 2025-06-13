В Норвегии считают, что удары Израиля по Ирану могут "зажечь" Ближний Восток

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде считает удар Израиля по Ирану "очень опасным".

Об этом он сказал в эфире телеканала TV2, цитирует "Европейская правда".

Утром 13 июня Эйде выразил обеспокоенность эскалацией на Ближнем Востоке, ведь, по его словам, это может "зажечь" регион.

Он назвал израильскую атаку по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, "чрезвычайно серьезной" и "очень опасной".

"Израиль действует самостоятельно. Мы знаем, что США на самом высоком уровне предостерегали Израиль от таких действий. Было много опасений, что это было запланировано, и теперь я боюсь жесткого ответа Ирана", – добавил Эйде.

Отметим, что к сдержанности призвал и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что заранее знал о планах удара Израиля по Ирану, и сказал, что США готовы защищать свои силы в регионе и помочь Израилю в случае ответных ударов.