У Німеччині посилили охорону ізраїльських об’єктів після атаки на Іран

Після масштабного удару Ізраїлю по цілях в Ірані у Німеччині посилили заходи безпеки щодо єврейських та ізраїльських об'єктів.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив німецький міністр внутрішніх справ Александр Добріндт, його цитує Tagesschau.

Як зазначив очільник німецького МВС, він дійшов висновку, "що заходи та операції, проведені Ізраїлем сьогодні вночі, служать безпеці та існуванню Ізраїлю".

Він додав, що міністри внутрішніх справ федерального уряду та земель домовилися вжити заходів для посилення охорони єврейських та ізраїльських об'єктів.

Таким чином, Німеччина буде готова до можливого розвитку ситуації на Близькому Сході, яка може загрожувати її безпеці.

З огляду на зміну ситуації, міністри внутрішніх справ федеральних німецьких земель зібралися перед своїм черговим засіданням вранці, щоб обговорити можливі наслідки військової ескалації на Близькому Сході для Німеччини.

Після великої ізраїльської атаки на цілі в Ірані були посилені заходи безпеки для захисту єврейських та ізраїльських установ у Німеччині.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив йому про атаку на Іран у телефонній розмові.

А президент США Дональд Трамп після атаки закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".