Нетаньягу розповів Мерцу про удари по Ірану

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу повідомив йому про атаку Ізраїлю по Ірану у телефонній розмові.

Про це йдеться у заяві Мерца, пише "Європейська правда".

Вранці 13 червня Мерц та Нетаньягу провели телефонну розмову, під час якої прем’єр Ізраїлю повідомив канцлеру Німеччини про нещодавні удари по об’єктах Ірану.

Мерц заявив, що в Ізраїлю є право на самозахист, а Іран не повинен розробляти ядерну зброю.

Також він повідомив, що Німеччина тісно координує свої дії з партнерами, зокрема США, Великою Британією та Францією.

"Ми закликаємо обидві сторони утриматися від кроків, які можуть призвести до подальшої ескалації і дестабілізувати весь регіон", – сказав Мерц.

Канцлер Німеччини скликав засідання ради безпеки, яка ухвалила рішення вжити всіх необхідних заходів для захисту громадян Німеччини в Ізраїлі, Ірані та регіоні, а також посилити охорону єврейських і ізраїльських об’єктів.

Мерц додав, що Німеччина багато років висловлює занепокоєння щодо розвиненої ядерної програми Ірану, і що Іран досі не виконує своїх зобов’язань щодо розкриття робіт зі збагачення ядерного матеріалу, здатного до створення зброї.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув зокрема головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Американський президент Дональд Трамп підтвердив, що завчасно знав про плани удару Ізраїлю по Ірану, та сказав, що США готові захищати свої сили у регіоні та допомогти Ізраїлю у разі ударів у відповідь.

Зазначимо, на тлі цих подій прем’єр-міністр Британії Кір Стармер закликав до стриманості, а міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде вважає удар Ізраїлю по Ірану "дуже небезпечним".