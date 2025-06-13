В Германии усилили охрану израильских объектов после атаки на Иран

После масштабного удара Израиля по целям в Иране в Германии усилили меры безопасности в отношении еврейских и израильских объектов.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил немецкий министр внутренних дел Александр Добриндт, его цитирует Tagesschau.

Как отметил глава немецкого МВД, он пришел к выводу, "что меры и операции, проведенные Израилем сегодня ночью, служат безопасности и существованию Израиля".

Он добавил, что министры внутренних дел федерального правительства и земель договорились принять меры для усиления охраны еврейских и израильских объектов.

Таким образом, Германия будет готова к возможному развитию ситуации на Ближнем Востоке, которая может угрожать ее безопасности.

Учитывая изменение ситуации, министры внутренних дел федеральных немецких земель собрались перед своим очередным заседанием утром, чтобы обсудить возможные последствия военной эскалации на Ближнем Востоке для Германии.

После крупной израильской атаки на цели в Иране были усилены меры безопасности для защиты еврейских и израильских учреждений в Германии.

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, имеющим отношение к ядерной программе, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил ему об атаке на Иран в телефонном разговоре.

А президент США Дональд Трамп после атаки призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".