ЗМІ: Британія не планує захищати Ізраїль від можливих ударів Ірану у відповідь

Велика Британія не була залучена у військову операцію Ізраїлю проти Ірану і не збирається допомагати зі збиттям ракет чи дронів, якщо ісламська країна вирішить завдати ударів у відповідь.

Про це йдеться у публікації The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Це відбувається на тлі швидкого погіршення відносин між урядом Великої Британії та Ізраїлем через його невпинну військову кампанію в Газі.

Джерела в британських колах зазначають, що Британія не брала участі в ударах по ядерних і військових об'єктах Тегерана і не допомагатиме в перехопленні іранських ракет, як це було минулого року. Однак додають, що ситуація може змінитись.

Зазначається, що Британія може спрямувати додаткові сили на базу RAF Akrotiri на Кіпрі, де дислоковані винищувачі Typhoon, які брали участь у попередніх операціях із захисту Ізраїлю.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".