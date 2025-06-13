Axios: Ізраїль каже, що отримав від США зелене світло на удари по Ірану

Ізраїльські посадовці розповіли, що отримали від США зелене світло на удари по Ірану.

Про це стало відомо порталу Axios, повідомляє "Європейська правда".

Двоє ізраїльських посадовців зазначили, що президент США Дональд Трамп і його помічники "лише прикидалися", що публічно виступають проти ізраїльських атак.

Водночас, за їхніми словами, у приватному порядку американська сторона не висловлювала заперечення.

"Ми отримали чітке зелене світло від США", – заявив один зі співрозмовників порталу.

За їхніми словами, метою було переконати Іран, що ніякої атаки не буде, і переконатися, що іранці, які знаходяться в списку цілей Ізраїлю, не переберуться в інші місця.

Як зазначено, помічники ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу навіть повідомили ізраїльським журналістам, що Трамп намагався зупинити ізраїльський удар під час телефонної розмови в понеділок, хоча насправді розмова стосувалася координації дій перед атакою.

У ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".