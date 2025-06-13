СМИ: Британия не планирует защищать Израиль от возможных ответных ударов Ирана в ответ

Великобритания не была вовлечена в военную операцию Израиля против Ирана и не собирается помогать со сбиванием ракет или дронов, если исламская страна решит нанести ответные удары.

Об этом говорится в публикации The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Это происходит на фоне быстрого ухудшения отношений между правительством Великобритании и Израилем из-за его непрерывной военной кампании в Газе.

Источники в британских кругах отмечают, что Великобритания не участвовала в ударах по ядерным и военным объектам Тегерана и не будет помогать в перехвате иранских ракет, как это было в прошлом году. Однако добавляют, что ситуация может измениться.

Отмечается, что Великобритания может направить дополнительные силы на базу RAF Akrotiri на Кипре, где дислоцированы истребители Typhoon, которые принимали участие в предыдущих операциях по защите Израиля.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".