Макрон скликав Раду з нацбезпеки після атаки Ізраїлю на Іран

Президент Франції Емманюель Макрон скликав засідання Ради національної безпеки і оборони після ударів Ізраїлю по Ірану.

Про це французький президент написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Макрон, Франція "неодноразово засуджувала" розробку Іраном ядерної програми і "вживала всіх відповідних дипломатичних заходів у відповідь".

У цьому контексті Франція знову підтверджує право Ізраїлю на самооборону і забезпечення своєї безпеки, додав він.

Макрон також закликав усі сторони проявити максимальну стриманість і деескалацію.

"Після ізраїльських ударів по Ірану та його ядерній програмі я скликав сьогодні вранці Раду національної безпеки і оборони. Буде вжито всіх необхідних заходів для захисту наших громадян та наших дипломатичних і військових місій в регіоні", – написав він.

Макрон також поінформував, що розмовляв з наслідним принцом Саудівської Аравії, королем Йорданії, президентом Об'єднаних Арабських Еміратів, еміром Катару, канцлером Німеччини, прем'єр-міністром Великої Британії та президентом Сполучених Штатів щодо поточної ситуації.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".