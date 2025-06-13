Макрон созвал Совет по нацбезопасности после атаки Израиля на Иран

Президент Франции Эмманюэль Макрон созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны после ударов Израиля по Ирану.

Об этом французский президент написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Как отметил Макрон, Франция "неоднократно осуждала" разработку Ираном ядерной программы и "принимала все соответствующие дипломатические меры в ответ".

В этом контексте Франция вновь подтверждает право Израиля на самооборону и обеспечение своей безопасности, добавил он.

Макрон также призвал все стороны проявить максимальную сдержанность и деэскалацию.

"После израильских ударов по Ирану и его ядерной программе я созвал сегодня утром Совет национальной безопасности и обороны. Будут приняты все необходимые меры для защиты наших граждан и наших дипломатических и военных миссий в регионе", – написал он.

Макрон также сообщил, что разговаривал с наследным принцем Саудовской Аравии, королем Иордании, президентом Объединенных Арабских Эмиратов, эмиром Катара, канцлером Германии, премьер-министром Великобритании и президентом Соединенных Штатов по поводу текущей ситуации.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества человек из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и располагали информацией о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".