Сербські академіки закликали президента Вучича подати у відставку

25 членів Сербської академії наук і мистецтв підписали петицію із закликом відставки президента Александара Вучича.

Про це стало відомо Danas, передає "Європейська правда".

"Керуючись вищими інтересами народу і держави, глибоко стурбовані майбутнім Республіки Сербія, ми публічно вимагаємо відставки президента республіки Александара Вучича через крах демократичних, інституційних і соціальних основ нашої країни", – йдеться у тексті петиції.

Академіки нарікають, що протягом останнього періоду вони стали свідками розпаду виборчого процесу через маніпулювання списками виборців, підкупу виборців та зловживання державними ресурсами.

Також вони скаржаться на контроль над прокуратурою та судами, що серйозно ставить під сумнів правову безпеку громадян.

Крім того, підписанти звертають увагу на придушення вільної преси та плюралізму ЗМІ, а також узурпацію національних телевізійних частот і перетворення суспільного мовлення на інструмент пропаганди уряду.

У петиції також закидають режиму Вучича надмірне запозичення коштів без публічного обговорення та контролю, що загрожує економічній стабільності та майбутньому наступних поколінь; приховування кримінальних справ, що потрясають суспільство, та захист відповідальних осіб; появу широкомасштабної корупції, фальсифікованих тендерів та повної непрозорості в роботі державних органів; руйнування основних стовпів суспільства – освіти, охорони здоров'я, науки, культури та мистецтва, які перебувають у стані хронічної кризи та занедбаності.

"Ми вимагаємо відставки не з політичних міркувань, а через моральну відповідальність, яку ми відчуваємо перед громадянами та майбутнім Сербії. Ми вважаємо, що жодна особа, навіть президент, не має права руйнувати демократичний лад та ставити під загрозу державні та суспільні інтереси заради особистої чи партійної влади", – наголошують академіки.

Вони вважають, що відставка Александара Вучича є єдиним можливим кроком до відкриття простору для діалогу, відновлення інститутів та довіри громадян до держави.

Нагадаємо, у Сербії понад пів року тривають масштабні протести. Їх викликала трагедія на залізничному вокзалі в місті Новий Сад 1 листопада 2024 року, яка забрала життя 16 людей. Протестувальники звинувачують уряд у корупції та неефективному управлінні державними інституціями, які значною мірою перебувають під контролем Вучича.

Сам Вучич на цьому тлі допускав можливість дострокових виборів до парламенту.

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