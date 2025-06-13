CNN: у США вважають, що удари Ізраїлю можуть посприяти зміні режиму в Ірані

Удари Ізраїлю по Ірану викликали в американських розвідувальних колах підозри, що вони можуть бути підштовхуванням до зміни іранського режиму.

Про це дізнався телеканал CNN від двох американських посадовців та іншого джерела, обізнаного з останніми даними розвідки США, пише "Європейська правда".

Американська розвідка вважає, що зміна режиму в Ірані вже тривалий час є метою ізраїльського уряду, зазначає CNN.

Безпосередніх розвідданих, які б підтверджували, що остання серія ударів по Ірану переслідувала саме цю мету, немає, але співрозмовники телеканалу кажуть, що Ізраїль побачив в ударах "можливу нагоду" для зміни режиму.

За інформацією джерела CNN, США мали відносно чітке уявлення про масштаби операції Ізраїлю ще минулого тижня. Але невідомо, чи підтримає адміністрація Трампа потенційні ізраїльські зусилля зі зміни режиму в Ірані.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Повідомляють, що внаслідок ударів загинув, зокрема, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Хоссейн Саламі. Аятола Алі Хаменеї підтвердив загибель певної кількості осіб з командування та пообіцяв Ізраїлю помсту.

Держсекретар Марко Рубіо наголосив, що удари Ізраїлю по об’єктах Ірану були "односторонніми", хоча США і мали інформацію про те, що ця атака планується.

Водночас ізраїльські посадовці непублічно заявляють, що отримали від США зелене світло на атаки.

Після атаки президент Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".