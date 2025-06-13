CNN: в США считают, что удары Израиля могут поспособствовать смене режима в Иране

Удары Израиля по Ирану вызвали в американских разведывательных кругах подозрения, что они могут быть подталкиванием к смене иранского режима.

Об этом узнал телеканал CNN от двух американских чиновников и другого источника, знакомого с последними данными разведки США, пишет "Европейская правда".

Американская разведка считает, что изменение режима в Иране уже длительное время является целью израильского правительства, отмечает CNN.

Непосредственных разведданных, которые бы подтверждали, что последняя серия ударов по Ирану преследовала именно эту цель, нет, но собеседники телеканала говорят, что Израиль увидел в ударах "возможную возможность" для смены режима.

По информации источника CNN, США имели относительно четкое представление о масштабах операции Израиля еще на прошлой неделе. Но неизвестно, поддержит ли администрация Трампа потенциальные израильские усилия по смене режима в Иране.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, касающихся ядерной программы, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Сообщается, что в результате ударов погиб, в частности, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Хоссейн Салами. Аятолла Али Хаменеи подтвердил гибель определенного количества лиц из командования и пообещал Израилю месть.

Госсекретарь Марко Рубио подчеркнул, что удары Израиля по объектам Ирана были "односторонними", хотя США и имели информацию о том, что эта атака планируется.

В то же время израильские чиновники непублично заявляют, что получили от США зеленый свет на атаки.

После атаки президент Трамп призвал Иран заключить ядерную сделку, пока "не стало поздно".