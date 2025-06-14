Bloomberg: США проти зниження стелі цін на російську нафту

США не відступають від своєї негативної позиції щодо зниження верхньої межі цін на російську нафту, що послабило надії Європи на те, що лідери, які збираються на саміт G7 в Канаді, домовляться про це.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентству Bloomberg розповіли джерела.

За словами співрозмовників агентства, остаточне рішення залишається за президентом США Дональдом Трампом, і посадовці не втратили надії на схвалення нової стелі цін на російську нафту.

Водночас джерела зазначають, що наразі немає жодних зрушень від позиції, яку США озвучили на зустрічі міністрів фінансів G7 на початку цього року.

ЄС і Велика Британія наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту з 60 до 45 доларів.

Євросоюз включив зниження обмеження в новий проєкт пакета санкцій проти Росії.

Тим часом агентство Reuters повідомляло, що більшість країн G7 готові знизити так звану стелю цін на російську нафту, навіть якщо США відмовляться від цієї ініціативи.