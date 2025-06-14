Bloomberg: США против снижения потолка цен на российскую нефть

США не отступают от своей негативной позиции по снижению верхнего предела цен на российскую нефть, что ослабило надежды Европы на то, что лидеры, собирающиеся на саммит G7 в Канаде, договорятся об этом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом агентству Bloomberg рассказали источники.

По словам собеседников агентства, окончательное решение остается за президентом США Дональдом Трампом, и чиновники не теряют надежды на одобрение нового потолка цен на российскую нефть.

В то же время источники отмечают, что пока нет никаких сдвигов от позиции, которую США озвучили на встрече министров финансов G7 в начале этого года.

ЕС и Великобритания настаивают на снижении ограничения цены на нефть с 60 до 45 долларов.

Евросоюз включил снижение ограничения в новый проект пакета санкций против России.

Между тем агентство Reuters сообщало, что большинство стран G7 готовы снизить так называемый потолок цен на российскую нефть, даже если США откажутся от этой инициативы.