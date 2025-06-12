Reuters: у G7 готові знизити стелю цін на російську нафту навіть без США

Більшість країн "Групи семи" готові знизити так звану стелю цін на російську нафту, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цієї ініціативи.

Як повідомляє "Європейська правда", про це агентство Reuters дізналось від чотирьох поінформованих джерел.

За словами співрозмовників Reuters, ЄС і Велика Британія готові очолити ініціативу зі зниження "стелі цін" на російську нафту і діяти самостійно – за підтримки інших європейських країн G7 і Канади.

Джерела агентства кажуть, що поки невідомо, яке рішення ухвалять з цього питання США, а також Японія.

"Європейські країни наполягають на зниженні обмеження ціни на нафту з 60 до 45 доларів. Є позитивні сигнали від Канади, Великої Британії і, можливо, Японії. Ми використаємо G7, щоб спробувати залучити США", – сказало Reuters одне з джерел.

Як пояснили співрозмовники агентства, підтримка Вашингтона для зниження "стелі цін" не є необхідною через домінування Британії на світовому ринку страхування морських перевезень та вплив ЄС на західний флот нафтових танкерів.

Однак підтримка США є важливою, коли йдеться про платежі за нафту в доларах та їхню банківську систему.

Як повідомляла "Європейська правда", у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель.

Варто зауважити, що Україна закликала Європейський Союз знизити максимальну ціну на російську нафту до 30 доларів за барель.