Туск: з часів Другої світової війни ми не були так близько до глобального конфлікту

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі загострення на Близькому Сході між Ізраїлем та Іраном попередив про небезпеку глобального конфлікту.

Як повідомляє "Європейська правда", про це польський прем’єр написав в Х.

Туск зазначив, що протистояння між Ізраїлем та Іраном "рухається до повномасштабної війни в регіоні, яка може дестабілізувати весь світ".

"З часів Другої світової війни ми ще не були так близькі до глобального конфлікту", – зазначив він.

Очільник польського уряду закликав Європу та США об'єднати свої зусилля, "щоб зупинити подальшу ескалацію".

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".