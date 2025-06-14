Туск: со времен Второй мировой войны мы не были так близко к глобальному конфликту

Премьер-министр Польши Дональд Туск на фоне обострения на Ближнем Востоке между Израилем и Ираном предупредил об опасности глобального конфликта.

Как сообщает "Европейская правда", об этом польский премьер написал в Х.

Туск отметил, что противостояние между Израилем и Ираном "движется к полномасштабной войне в регионе, которая может дестабилизировать весь мир".

"Со времен Второй мировой войны мы еще не были так близки к глобальному конфликту", – отметил он.

Глава польского правительства призвал Европу и США объединить свои усилия, "чтобы остановить дальнейшую эскалацию".

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".