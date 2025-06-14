Литва готує евакуацію своїх громадян з Ізраїлю

У зв'язку з загостренням ситуації на Близькому Сході Литва веде термінові приготування до евакуації своїх громадян з Ізраїлю.

Про це повідомив глава Національного кризового центру (НКВЦ) Вілмантас Віткаускас, якого цитує LRT, інформує "Європейська правда".

За його словами, за попередніми оцінками, в Ізраїлі можуть перебувати близько 200 громадян Литви. Успіх евакуації буде залежати від доступності повітряного простору.

"Наше посольство в Ізраїлі інтенсивно працює над встановленням більш точної кількості та реєстрацією тих, хто бажає виїхати. Звичайно, ми оцінюємо можливі варіанти, в тому числі можливість польотів з Ізраїлю або необхідність альтернативних рішень, як ми робили раніше, використовуючи військову авіацію", – пояснив Віткаускас.

Він розповів, що ведуться переговори з ізраїльською владою з метою визначити безпечні "вікна" для проведення евакуації. Однак що поки що неясно, скільки литовців наразі звертаються за допомогою.

"Наразі посольство в Тель-Авіві збирає дані, і як тільки ми їх отримаємо, ми зможемо надати більш детальну інформацію. Я поки не можу сказати, скільки людей зареєструвалося", – додав Віткаускас.

З огляду на ризик ескалації військової активності в регіоні, литовська влада закликає громадян, які перебувають в Ізраїлі, покинути країну якомога швидше.

"Якщо ми побачимо, що евакуація звичайним способом неможлива, держава зробить все можливе, щоб якомога швидше евакуювати громадян до безпечної країни", – сказав Віткаускас.

Як відомо, у ніч проти 13 червня Ізраїль завдав ударів по об’єктах Ірану, дотичних до ядерної програми, пояснивши це прагненням не допустити отримання Іраном ядерної зброї.

Через 18 годин після цієї атаки Іран випустив по Ізраїлю балістичні ракети.

Європейські держави, включно з Францією, закликали Іран та Ізраїль до дипломатичного вирішення конфлікту.

Після ізраїльської атаки президент США Дональд Трамп закликав Іран укласти ядерну угоду, поки "не стало пізно".