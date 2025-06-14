Литва готовит эвакуацию своих граждан из Израиля

В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Литва ведет срочные приготовления к эвакуации своих граждан из Израиля.

Об этом сообщил глава Национального кризисного центра (НКВЦ) Вилмантас Виткаускас, которого цитирует LRT, информирует "Европейская правда".

По его словам, по предварительным оценкам, в Израиле могут находиться около 200 граждан Литвы. Успех эвакуации будет зависеть от доступности воздушного пространства.

"Наше посольство в Израиле интенсивно работает над установлением более точного количества и регистрацией тех, кто желает выехать. Конечно, мы оцениваем возможные варианты, в том числе возможность полетов из Израиля или необходимость альтернативных решений, как мы делали ранее, используя военную авиацию", – пояснил Виткаускас.

Он рассказал, что ведутся переговоры с израильскими властями с целью определить безопасные "окна" для проведения эвакуации. Однако пока неясно, сколько литовцев в настоящее время обращаются за помощью.

"Сейчас посольство в Тель-Авиве собирает данные, и как только мы их получим, мы сможем предоставить более подробную информацию. Я пока не могу сказать, сколько человек зарегистрировалось", – добавил Виткаускас.

Учитывая риск эскалации военной активности в регионе, литовские власти призывают граждан, находящихся в Израиле, покинуть страну как можно скорее.

"Если мы увидим, что эвакуация обычным способом невозможна, государство сделает все возможное, чтобы как можно быстрее эвакуировать граждан в безопасную страну", – сказал Виткаускас.

Как известно, в ночь на 13 июня Израиль нанес удары по объектам Ирана, связанным с ядерной программой, объяснив это стремлением не допустить получения Ираном ядерного оружия.

Через 18 часов после этой атаки Иран выпустил по Израилю баллистические ракеты.

Европейские государства, включая Францию, призвали Иран и Израиль к дипломатическому решению конфликта.

После израильской атаки президент США Дональд Трамп призвал Иран заключить ядерное соглашение, пока "не стало поздно".