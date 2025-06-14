Суд у Польщі відпустив двох підозрюваних у плануванні теракту
Районний суд в польському Ольштині не продовжив арешт двох 19-річних підозрюваних у плануванні терористичних атак, прокуратура має намір оскаржити це рішення.
Про це повідомив PAP речник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський, інформує "Європейська правда".
Служби затримали двох підозрюваних у квітні, а третього – на початку червня. Прокуратура клопотала про арешт усіх.
Двоє були заарештовані на два місяці, а щодо третього, затриманого в червні, після рішення суду про відмову в арешті, прокурор застосував заходи, що не пов'язані з позбавленням волі.
Зараз прокуратура подала клопотання про продовження арешту двох 19-річних. У п'ятницю суд його не задовольнив.
Бродовський нагадав, що рішення про відмову в арешті третього підозрюваного також було оскаржено. Прокуратура чекає на розгляд апеляції Окружним судом в Ольштині.
За даними слідства, підозрювани збирали засоби та інструкції для виготовлення вибухових пристроїв.
Слідчі встановили, що всі підозрювані збирали в Інтернеті інформацію про поводження зі зброєю та стрілецьку майстерність. З цією метою вони відвідували стрільбища та проводили тренування військово-тактичного характеру.
Зазначимо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.