Суд у Польщі відпустив двох підозрюваних у плануванні теракту

Районний суд в польському Ольштині не продовжив арешт двох 19-річних підозрюваних у плануванні терористичних атак, прокуратура має намір оскаржити це рішення.

Про це повідомив PAP речник Окружної прокуратури в Ольштині Даніель Бродовський, інформує "Європейська правда".

Служби затримали двох підозрюваних у квітні, а третього – на початку червня. Прокуратура клопотала про арешт усіх.

Двоє були заарештовані на два місяці, а щодо третього, затриманого в червні, після рішення суду про відмову в арешті, прокурор застосував заходи, що не пов'язані з позбавленням волі.

Зараз прокуратура подала клопотання про продовження арешту двох 19-річних. У п'ятницю суд його не задовольнив.

Бродовський нагадав, що рішення про відмову в арешті третього підозрюваного також було оскаржено. Прокуратура чекає на розгляд апеляції Окружним судом в Ольштині.

За даними слідства, підозрювани збирали засоби та інструкції для виготовлення вибухових пристроїв.

Слідчі встановили, що всі підозрювані збирали в Інтернеті інформацію про поводження зі зброєю та стрілецьку майстерність. З цією метою вони відвідували стрільбища та проводили тренування військово-тактичного характеру.

Зазначимо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.