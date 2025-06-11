У Польщі затримали чоловіка за підозрою у шпигунстві на користь Росії

Польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Про це йдеться у заяві Національної прокуратури Польщі, пише "Європейська правда".

Мазовецьке відділення Національної прокуратури Польщі повідомило про затримання 28-річного Віктора З., якого підозрюють у передачі розвідувальній службі Росії інформації, що могла зашкодити безпеці Польщі.

Затримання відбулося 4 червня за ініціативою прокурора, після чого було проведено обшуки у кількох об'єктах у Куявсько-Поморському воєводстві.

Віктору З. висунули обвинувачення у шпигунстві за статтею 130 Кримінального кодексу Польщі (шпигунство).

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.

Чоловікові загрожує тривале ув’язнення – від восьми років до довічного. Наразі він перебуває під вартою на три місяці. За словами слідства, дії підозрюваного були мотивовані проросійськими ідеями.

Наприкінці травня у Німеччині висунули звинувачення трьом підозрюваним у роботі на російські спецслужби, які, за даними слідства, шпигували за ветераном, що воював у силах оборони України.

Також писали, що у Баварії почався судовий розгляд справи трьох осіб, яких вважають завербованими РФ агентами для підготовки диверсій у Німеччині.

Раніше у травні німецькі ЗМІ повідомили про арешти у Німеччині та Швейцарії осіб, що нібито мали за дорученням російських спецслужб відправити посилки з вибуховими пристроями. Підозрювані є українцями.