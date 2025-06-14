Суд в Польше отпустил двух подозреваемых в планировании теракта

Районный суд в польском Ольштыне не продлил арест двух 19-летних подозреваемых в планировании террористических атак, прокуратура намерена обжаловать это решение.

Об этом сообщил PAP представитель Окружной прокуратуры в Ольштыне Даниэль Бродовский, информирует "Европейская правда".

Службы задержали двух подозреваемых в апреле, а третьего – в начале июня. Прокуратура ходатайствовала об аресте всех.

Двое были арестованы на два месяца, а в отношении третьего, задержанного в июне, после решения суда об отказе в аресте, прокурор применил меры, не связанные с лишением свободы.

Сейчас прокуратура подала ходатайство о продлении ареста двух 19-летних. В пятницу суд его не удовлетворил.

Бродовский напомнил, что решение об отказе в аресте третьего подозреваемого также было обжаловано. Прокуратура ожидает рассмотрения апелляции Окружным судом в Ольштыне.

По данным следствия, подозреваемые собирали средства и инструкции для изготовления взрывных устройств.

Следователи установили, что все подозреваемые собирали в Интернете информацию о обращении с оружием и стрелковом мастерстве. С этой целью они посещали стрельбища и проводили тренировки военно-тактического характера.

Отметим, 11 июня стало известно, что польские правоохранители задержали мужчину по обвинению в шпионаже в пользу России.

Следствие заявило, что с 28 февраля 2024 по 30 апреля 2025 года задержанный собирал и передавал секретную информацию об объектах критической оборонной важности.