У Польщі затримала 19-річного хлопця у справі про підготовку теракту

У польському місті Ольштин співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 19-річного юнака, підозрюваного в підготовці терористичного акту.

Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський у четвер, 12 червня, у соцмережі Х, пише "Європейська правда".

Затриманий 19-річний юнак – третій фігурант справи, яку веде окружна прокуратура Ольштина, – раніше були затримані ще двоє його ровесників.

Слідство встановило, що підозрювані активно шукали в інтернеті інформацію про використання вогнепальної зброї, бойові тактики, а також виготовлення вибухових пристроїв.

Вони проходили стрілецькі тренування, накопичували піротехнічні матеріали й інструкції зі створення саморобних вибухівок.

Особливе занепокоєння в ABW викликає те, що затримані черпали натхнення з дій відомих убивць – Андерса Брейвіка, Брентона Тарранта і Тімоті Маквея.

Вони вивчали їхню ідеологію, методи нападів і прорахунки, які ті припустилися, що, за словами слідчих, сформувало в них "вкрай радикальні моральні установки".

Усім трьом висунуто обвинувачення за статтями польського Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, третій – під іншими запобіжними заходами.

Зазначимо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.

Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.