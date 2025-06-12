У Польщі затримала 19-річного хлопця у справі про підготовку теракту
У польському місті Ольштин співробітники Агентства внутрішньої безпеки (ABW) затримали 19-річного юнака, підозрюваного в підготовці терористичного акту.
Про це повідомив представник Міністерства внутрішніх справ Яцек Добжинський у четвер, 12 червня, у соцмережі Х, пише "Європейська правда".
Затриманий 19-річний юнак – третій фігурант справи, яку веде окружна прокуратура Ольштина, – раніше були затримані ще двоє його ровесників.
Слідство встановило, що підозрювані активно шукали в інтернеті інформацію про використання вогнепальної зброї, бойові тактики, а також виготовлення вибухових пристроїв.
Вони проходили стрілецькі тренування, накопичували піротехнічні матеріали й інструкції зі створення саморобних вибухівок.
Особливе занепокоєння в ABW викликає те, що затримані черпали натхнення з дій відомих убивць – Андерса Брейвіка, Брентона Тарранта і Тімоті Маквея.
Вони вивчали їхню ідеологію, методи нападів і прорахунки, які ті припустилися, що, за словами слідчих, сформувало в них "вкрай радикальні моральні установки".
Усім трьом висунуто обвинувачення за статтями польського Кримінального кодексу, що передбачають відповідальність за підготовку теракту. Двоє підозрюваних перебувають під вартою, третій – під іншими запобіжними заходами.
Зазначимо, 11 червня стало відомо, що польські правоохоронці затримали чоловіка за звинуваченням у шпигунстві на користь Росії.
Слідство заявило, що з 28 лютого 2024 по 30 квітня 2025 року затриманий збирав і передавав секретну інформацію про об’єкти критичної оборонної важливості.