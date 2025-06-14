У Португалії підтвердили намір збільшити витрати на оборону до 2% ВВП

Португальський уряд на чолі з Луїшем Монтенегру, який зберіг посаду після дострокових виборів, підтвердив наміри достроково вийти на показник 2% ВВП витрат на оборону.

Про це свідчить передана парламенту Португалії в суботу програма роботи уряду, пише "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg.

У програмі йдеться, що Португалія має намір досягти мети щодо інвестицій в оборону на рівні 2% ВВП у 2025 році.

Передбачається, що п'ята частина інвестицій буде спрямована на товари, інфраструктуру та обладнання відповідно до зобов'язань Португалії як члена НАТО.

При цьому португальський уряд заявив, що не поступиться фінансовою дисципліною – тобто не вдаватиметься до надмірних запозичень чи емісії.

Монтенегру на початку червня вже заявляв, що Португалія намагатиметься досягти нинішньої мети Альянсу щодо витрат на оборону у розмірі 2% ВВП на чотири роки раніше, ніж планувалось.

Португалія є однією з небагатьох країн, які ще не досягли мети НАТО у 2% ВВП: її витрати на оборону у 2024 році становитимуть, за оцінками, майже 1,6% ВВП.

Тим часом на прийдешньому саміті НАТО в Гаазі наприкінці червня держави мають затвердити нову мету видатків на оборону в розмірі 3,5% ВВП і додаткові видатки, пов'язані з обороною, у 1,5% ВВП.